Urteil im Prozess um tödliches Zugunglück in Stockstadt gefallen

Am Ende des Prozesses richtete sich der 29-Jährige mit bebender Stimme an die Anwälte der Nebenklage: "Es tut mir leid, dass ich mich noch nicht persönlich entschuldigt habe." Er habe seit dem Zugunglück im September 2020 Probleme mit seiner Psyche und einfach nicht gewusst, wie er auf die Familien hätte zugehen sollen. Der 29-Jährige ist nach eigenen Angaben seit dem Vorfall in psychotherapeutischer Behandlung.

Im Prozess vor dem Schöffengericht wurde er jetzt verurteilt - zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung.

2.000 Euro für die Hinterbliebenen

Zur Urteilsbegründung sagte der Richter: "Die Gesamtsituation betrachtet ist die Strafe angemessen." Der Angeklagte zeige Reue und lebe schon seit eineinhalb Jahren mit dem Damokles des Prozesses über sich. Die jeweils zu zahlenden 2.000 Euro an die Hinterbliebenen seien ein Symbol. Das Gericht habe dabei berücksichtigt, dass der Angeklagte sich ob seiner finanziellen Situation nicht mehr leisten könne. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die beiden Anwälte der Nebenklage haben sich vorbehalten, Rechtsmittel einzulegen.

Zwei Gleisarbeiter wurden Anfang September 2020 an der Bahnstrecke bei Stockstadt von einem Zug erfasst und getötet. Der 29-Jährige war als sogenannte Sicherheitsaufsichtskraft eingesetzt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete: Fahrlässige Tötung. Sie sprach von Gleichgültigkeit und Außerachtlassung der Sorgfaltspflicht. Demnach soll der Angeklagte während seiner Arbeit seinen Posten verlassen haben und mehr mit seinem Handy beschäftigt gewesen sein.

Angeklagter legt umfassendes Geständnis ab

Für den Prozess war ein Verhandlungstag angesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie eine Geldauflage von 4.000 Euro mit einem Monatssatz von 120 Euro plädiert. Die Nebenklage, die die Angehörigen der beiden Opfer vertrat, forderte vier Jahre Gefängnis.

Die Verteidigung plädierte auf eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe und eine Geldauflage von 2.000 Euro mit einem Monatssatz von 50 Euro. Der Angeklagte hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt und alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft eingeräumt, verlesen von seinem Anwalt. Darin hieß es auch, dass der 29-Jährige alles bereue und fatale Fehler gemacht habe. Der Verteidiger des 29-jährigen gab zu bedenken, dass der Angeklagte an dem Tag sehr abgelenkt war, Streit mit der Freundin hatte und Ärger mit der Bank. Das bestätigte auch sein Kollege, der als Zeuge aussagte: "Er hat von Problemen mit Online-Banking erzählt. Er war am Handy als der Zug kam."

Angeklagter sei für Sicherheit der Gleisarbeiter zuständig gewesen

Das Unglück passierte am Morgen des 1. Septembers 2020 auf der Eisenbahnbrücke über den Main zwischen Mainaschaff und Stockstadt. Zwei Gleisarbeiter im Alter von 22 und 24 Jahren waren mit Reinigungsarbeiten an der Wasserrinne am Gleis der Mainbrücke beauftragt. Die Aufgabe des Angeklagten war es an diesem Morgen, die Arbeiter zu warnen, sollte sich ein Zug nähern. Ebenfalls zu seinen Aufgaben gehörte es, die Gleise durch den Fahrdienstleiter sperren zu lassen, sollte für die Arbeiter der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 2,5 Metern zu den Gleisen nicht eingehalten werden können.

Sperrung der Strecke sei dringend nötig gewesen

Auf der Mainbrücke sei dieser Sicherheitsabstand zu den Gleisen nicht einhaltbar gewesen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Eine Sperrung der Strecke wäre demnach Voraussetzung für den Beginn der Arbeiten gewesen, Das an das Sicherungspersonal zu melden, ist in diesem Fall Aufgabe der Gleisarbeiter. Bei den Ermittlungen habe man aber nicht klären können, ob die beiden 22 und 34 Jahre alten Arbeiter den Angeklagten über die Gegebenheiten informiert hatten.

Anklageschrift: "Aus Gleichgültigkeit Posten verlassen"

Der Angeklagte war an dem Tag ab sieben Uhr früh als Sicherheitsaufsichtskraft im Einsatz. Um kurz vor acht Uhr soll er aus "Gleichgültigkeit", wie es in der Anklageschrift heißt, das erste Mal seinen Posten verlassen haben. Spätestens als er nach einigen Minuten zurückkam, hätte er mitbekommen müssen, dass die Arbeiter den 2,5 Meter Abstand nicht einhielten und das Gleis hätte gesperrt werden müssen, so die Staatsanwaltschaft. Stattdessen habe er sich mit einem Kollegen auf der anderen Seite der Gleise unterhalten, danach telefoniert und sich auch später mehr mit seinem Handy befasst.

Gleisarbeiter von Zug erfasst und getötet

Um 8.20 Uhr soll dann der Regionalzug der Hessischen Landesbahn mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h eingefahren sein. Die beiden Gleisarbeiter wurden erfasst und getötet. Die 17 Fahrgäste des Zuges blieben nach damaligen Polizeiangaben unversehrt. Die Strecke zwischen Darmstadt und Aschaffenburg war nach dem Unfall stundenlang gesperrt.