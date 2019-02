Unter 18 Tonnen heißem Asphalt begraben - Urteil erwartet

Ein Bauarbeiter wird auf einer Baustelle in Neufahrn in Niederbayern mit heißem Asphalt übergossen und stirbt an den Folgen. Der Fall sorgte im Juli vergangenen Jahres für große Schlagzeilen. Heute wird der Prozess gegen den angeklagten Lkw-Fahrer vor dem Amtsgericht Landshut fortgesetzt und das Urteil erwartet: Die Anklage gegen den Fahrer des großen Thermomuldenkippers lautet: fahrlässige Tötung.

Mann wird mit 18 Tonnen heißem Asphalt übergossen und stirbt

Auf der Baustelle an der B15 neu sollte der 48-Jährige seinem Kollegen eine Schubkarre mit heißer Asphaltmischung befüllen. Doch dann öffnete sich laut Anklage an dem Kipper statt des kleinen Dosierschiebers die komplette Heckklappe. Der Mann an der Schubkarre wird mit 18 Tonnen heißem Asphalt übergossen und stirbt an den Folgen.

Fahrlässige Tötung oder defektes Fahrzeug?

Laut Anklage hat sich die Tragödie ereignet, weil der Fahrer des Kippers die nötige Sorgfalt außer Acht gelassen habe. Möglicherweise war aber auch ein Defekt an dem Muldenkipper zumindest mit Schuld an dem Unglück. Zeugen berichteten im Verlauf des Prozesses, dass sich an dem Fahrzeug bereits zuvor die Heckklappe immer wieder von selbst geöffnet habe. Der Angeklagte hatte noch versucht, seinen Kollegen mit bloßen Händen aus dem heißen Asphalt zu retten. Der 52-Jährige aber starb an den Verletzungen.