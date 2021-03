Urteil im Prozess um Tod eines Dreijährigen aus Dillingen

Nachdem das Schwurgericht Augsburg das Urteil im Fall um den dreijährigen Ben gesprochen hat – neun Jahre und neun Monate wegen Körperverletzung mit Todesfolge – hat der Kammer das Urteil ausführlich erläutert.

"Sonderlich ernst haben Sie den Prozess nicht genommen", so lautet der Vorwurf von Richter Roland Christiani an den 24-jährigen Angeklagten. Der habe versäumt, sich früh ausführlich zu äußern und zu schildern, was an jenem Tag wirklich passiert sei. "Was geht in einem vor, der ein Menschenleben ausgelöscht hat. Wie verhält sich einer, nachdem er ein Leben ausgelöscht hat?" – diese Fragen stellte der Richter in den Raum.

Richter bezeichnet Schilderung des Angeklagten als Märchen

Der erste Schritt der Reue sei, die Tat, das Geschehen, sich selbst gegenüber zu gestehen und dann – in einem nächsten Schritt, es auch anderen zu gestehen. Das habe der 24-Jährige nicht getan, sondern mit einer ausgesprochenen Gefühlskälte diesem Verfahren beigewohnt. Die spätere Aussage, er sei über eine Decke gestolpert und dann mit dem spitzen Knie voraus auf das Kind gestürzt, bezeichnete Richter Christiani als "Märchen". Nähere Nachfragen hätten ins Leere geführt, "weil die "Geschichte so weit nicht vorbereitet war".

Gericht kritisiert zögerliches Verhalten

Seine Anwälte und alle Zeugen hätten ein "positives Bild" von ihm gezeichnet. Aber es gebe auch "ein anderes Bild", von dem Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft habe auch nach strafmildernden Gründen gesucht. Durch das zögerliche Verhalten des Angeklagten habe das Gericht "wertvolle Zeit verloren". Zumal der Mann bereits nach der Verhaftung im Polizeiwagen geschildert habe, dass er den Buben mit der Faust geschlagen habe.

Kritik an Verteidigern

"Sie haben den Ben mutmaßlich durch zwei Faustschläge, durch heftigste Schläge umgebracht", möglich nach dem Verletzungsbild seien auch Kicks mit dem Ellenbogen, dem Knie oder der Ferse gewesen. Das Gutachten der Rechtsmedizin sei eindeutig gewesen. Die stumpfe Gewalt sei so heftig gewesen, dass das Gedärm, eigentlich sehr elastisch, gerissen sei. Zur festgestellten Tatzeit sei der Angeklagte mit dem Kind allein gewesen. Der Richter sparte auch nicht mit Kritik an den Verteidigern. Der Angeklagte hätte viel früher sich einlassen sollen. Der Angeklagte folgt den Ausführungen des Richters regungslos.

Angeklagter hatte Jungen an einem Oktobertag betreut

Nach dem Tod eines drei Jahre alten Buben aus Dillingen hatte Mitte Januar der Prozess gegen den 24 Jahre alten Angeklagten vor dem Landgericht Augsburg begonnen. An einem Oktobertag im Jahr 2019 übernahm er die Betreuung des Kinden. Mit dessen Mutter war er damals liiert, lebte aber nicht mit ihr zusammen. Während die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer von einem Tötungsdelikt ausging, folgte die Verteidigung einer Unfall-These.

Staatsanwaltschaft forderte elf Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer elf Jahre Haft für den Mann gefordert. Sie warf ihm vor, das Kind durch massive Faustschläge in den Bauch so schwer verletzt zu haben, dass es am Ende starb. Die Staatsanwaltschaft stützte die Vorwürfe auf ein Gutachten, das von massiver, stumpfer Gewalt als Todesursache ausgeht.

Verteidigung folgt Unfall-These und fordert Freispruch

Die Verteidigung hatte dagegen auf Freispruch plädiert und den Tod des Jungen als tragischen Unfall dargestellt. Der Angeklagte hat im Laufe des Prozesses berichtet, er habe sich am Nachmittag des 20. Oktober 2019 mit den Beinen in einer Decke verwickelt und sei mit dem Knie auf den Bauch des Jungen gestürzt. Weil er dem Vorfall keine Bedeutung beigemessen habe, habe er das bisher niemandem gesagt. Die Verteidigung stufte diese Erklärung als plausibel ein und verwies auf die Aussagen der befragten Zeugen, in denen der Soldat als liebevoller und besonnener Mensch beschrieben worden sei.