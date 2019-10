Urteil im Prozess um Sexualstraftäter in Memmingen erwartet

Binnen weniger Tage soll ein Mann in Egg an der Günz und in Babenhausen zwei Frauen vergewaltigt und zwei weitere sexuell belästigt haben. Der Angeklagte, ein Asylbewerber aus Eritrea, leugnet bislang im Prozess am Landgericht Memmingen alle Taten.

Mehrere Opfer haben den Mann wiedererkannt

Der Staatsanwalt spricht allerdings von einer eindeutigen Beweislage. Mehrere Opfer hatten den Mann wiedererkannt, auch DNA-Spuren stimmen überein. Sollte der Mann schuldig gesprochen werden, erwarten ihn zwei bis maximal 15 Jahre Haft. Ein Urteil soll am Abend fallen.