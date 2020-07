Urteil im Prozess nach Geiselnahme mit Haushaltsschere erwartet

Nach einer Geiselnahme mit drei Verletzten in Haßfurt wird am Mittwoch voraussichtlich das Urteil gegen einen 26-Jährigen vor dem Landgericht Bamberg fallen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann unter Wahnvorstellungen und Halluzination gelitten hat und deshalb nicht schuldfähig ist. Erwartet wird daher, dass der Angeklagte in einer Spezialklinik untergebracht wird.

Angeklagter soll Geiseln mit Schere bedroht haben

Laut Anklage soll der Mann im Januar seine Mutter, deren Lebensgefährten, seinen Bruder, seine Schwester und eine weitere Frau als Geiseln genommen und mit einer großen Haushaltsschere bedroht haben. Laut Gericht drohte der Mann damit, seine Geiseln zu erstechen, falls sie die Wohnung verlassen würden. Einem Familienmitglied gelang es, die Polizei zu rufen.

Geiseln konnten befreit werden

Als zwei Polizisten vor Ort eintrafen, konnten vier Geiseln aus der Wohnung flüchten. Die Frau, die nicht zur Familie gehörte, habe der Angeklagte weiterhin bedroht: Er soll er die Schere abwechselnd an Kopf und Hals der Frau gehalten und gedroht haben, sie umzubringen, falls sich die Polizisten nähern würden. Den Beamten gelang die Befreiung der Frau. Bei dem Einsatz wurden auch zwei Polizisten verletzt.