Urteil im Prozess gegen Brandstifter von Marktredwitz erwartet

Das Landgericht Hof will heute (Donnerstag, 21.11.19) das Urteil im Prozess gegen den Brandstifter von Marktredwitz verkünden. Für den 38 Jahre alten Angeklagten hatte die Staatsanwaltschaft siebeneinhalb Jahre Haft und die Unterbringung des Mannes in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik gefordert. Sein Verteidiger plädierte für Freispruch.

500 000 Euro Schaden bei mehreren Bränden entstanden

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord und Brandstiftung in mehreren Fällen vor. In Marktredwitz war es zu einer Vielzahl von Bränden gekommen. Es entstand mehr als eine halbe Million Euro Schaden. Vor Gericht bestritt der mutmaßliche Brandstifter eine Beteiligung an den Taten. Gegenüber der Polizei soll er die Brandstiftung an verschiedenen Tatorten eingeräumt haben.