Urteil im Passauer Raserprozess zum Teil bestätigt

Im Berufungsprozess um ein illegales Autorennen zweier Männer in Passau hat das Landgericht das Urteil der ersten Instanz gegen einen 30-Jährigen bestätigt. Der Mann wurde wie schon vom Amtsgericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 19 Jahre alte Angeklagte wurde nach dem Jugendstrafrecht verurteilt.

Milderes Urteil für den 19-Jährigen

Nachdem das Amtsgericht Passau den jüngeren der beiden Angeklagten zu knapp eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt hatte, legte das Landgericht ein milderes Strafmaß fest. Der 19-Jährige bekam ein Jahr auf Bewährung - das sind fünf Monate weniger als im ersten Prozess, weil die Richter hier nach Jugendstrafrecht urteilten.

Auch Landgericht spricht von "illegalem Rennen"

Auch das Landgericht sah es als erwiesen an, dass sich das Duo ein illegales Rennen geliefert hatte. Gerichtssprecherin Kristin Wendler sagte: "Das hat sich schon am Durchstarten an der Ampel gezeigt - im Muskelspielen, im Posen. Später haben die beiden das ganze durchgezogen. Die Angeklagten haben zwar nicht ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht, aber beiden haben die Stärke ihrer Fahrzeuge spüren lassen."

Geschädigte froh über Abschluss des Verfahrens

Der Anwalt der 56-jährigen Autofahrerin, die wie ihre Enkelin im entgegenkommenden Pkw schwer verletzt worden war, reagierte erleichtert nach dem heutigen Urteilsspruch. Rechtsanwalt Armin Dersch: "Meine Mandantin ist einfach nur froh, dass das Verfahren jetzt abgeschlossen ist. Die Zeit des ganzen Verfahrens war für sie und ihre kleine Enkelin sehr belastend. Der Schuldspruch des Landgerichts ist aus Sicht der Nebenklage richtig. Für uns gibt es nicht den geringsten Zweifel daran."

"Spontanes Rennen" geliefert

Die beiden Männer hatten sich im Stadtteil Hacklberg innerorts mit ihren 450 bzw. 210 PS starken Autos ein Rennen geliefert - spontan vereinbart mit Gashebelgeräuschen und Blickkontakten an einer Roten Ampel stehend. Bei Grün beschleunigten sie ihre Autos und erreichten laut Gutachter mindestens Tempo 130, vielleicht sogar mehr. Der Jüngere verlor nach einigen hundert Metern bei einem Spurwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Crash wurden der Unfallverursacher, die Frau im entgegenkommenden Fahrzeug, deren neunjährige Enkelin und zwei Insassen in einem dritten Auto zum Teil schwer verletzt.

Erste Verurteilung im Januar

Bereits im Januar waren die beiden Männer wegen eines illegalen Autorennens in Passau am Amtsgericht verurteilt worden. Der Prozess ging erneut los, weil beide Seiten in Berufung gegangen waren. Die Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafen, die Verurteilten hatten mildere Urteile gefordert.

Zweites Raser-Urteil in Niederbayern erwartet

Auch in Deggendorf soll heute ein Urteil gegen zwei mutmaßliche Raser fallen. Ihnen wird vorgeworfen, mit ihrem mutmaßlichen Wettrennen bei Kalteck im Bayerischen Wald den Tod eines Unbeteiligten und die schweren Verletzungen dessen Sohnes verursacht zu haben.