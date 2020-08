Urteil im Passauer Mordprozess erwartet

Vor dem Landgericht Passau geht heute ein aufsehenerregender Mordprozess zu Ende. Angeklagt ist ein 26-jähriger Iraner, der am Halloween-Abend letzten Jahres in der Passauer Innenstadt einen 33-jährigen Landsmann erstochen haben soll. Das Urteil wird für den Vormittag erwartet.

Plädoyers: Haftstrafen gefordert

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer eine lebenslange Haftstrafe wegen heimtückischen Mordes. Die Verteidigerin sieht die Tat als Körperverletzung mit Todesfolge und fordert acht Jahre Gefängnis.

Aus Videos von Überwachungskameras, Zeugenaussagen und dem Geständnis des Angeklagten lässt sich das Tatgeschehen folgendermaßen rekonstruieren: Hamid G. ging auf dem Vorplatz eines Lebensmittelmarktes auf Imam R. zu und stach mit einem Küchenmesser unvermittelt auf den 33-Jährigen ein. Das Opfer konnte noch einige hundert Meter zu Fuß fliehen, starb aber wenig später vor einer Pizzeria in den Armen eines Passanten.

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

War es ein Racheakt? Nach Angaben des Angeklagten wurde er bereits vor Jahren von Imam R. in der Heimat sexuell missbraucht. Von der Vergewaltigung gebe es angeblich Filmaufnahmen. Beide trafen sich zufällig in Passau wieder. Um seinem Kontrahenten Angst einzujagen, habe er ihn mit dem Messer nur verletzen wollen, so der 26-Jährige. Eine Tötungsabsicht bestreitet Hamid G.. Er gibt zudem an, bei der Tat alkoholisiert gewesen zu sein bzw. unter Drogen gestanden zu haben.