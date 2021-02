Urteil im Passauer Heroin-Prozess: Acht Jahre Gefängnis

Im Passauer Heroin-Prozess ist das Urteil gefallen: Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass zwei Männer in großem Stil mit Heroin gehandelt haben. Die 32- und 57-Jährigen wurden zu einer Gefängnisstrafe von jeweils acht Jahren verurteilt. Das Urteil entsprach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft.

Abgehörte Telefonate als Beweis

Die Verteidiger hatten eine deutlich geringere Haftstrafe gefordert. Der Vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung: "Für uns ist klar: Die beiden Männer haben große Rauschgiftgeschäfte abgewickelt." Größere Mengen sichergestelltes Heroin und abgehörte Telefonate seien eindeutige Beweise gewesen.

Festnahme in Dortmund

Die beiden Iraker waren im April letzten Jahres im Rahmen einer groß angelegten Razzia in Dortmund festgenommen worden. In der Wohnung eines der beiden Verurteilten fanden die Beamten 14 Kilogramm Heroin, in einem Auto weitere zwei Kilogramm. Insgesamt kamen damals sechs Verdächtige in Haft.

Lob an die Ermittler

Die aufwendigen Ermittlungen führten in diesem Fall die Beamten der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut. Der Vorsitzende Richter wörtlich: "Die sehr, sehr gute Arbeit der Ermittler der Bundespolizei hat das Verfahren erleichtert." Das Geständnis der verurteilten Männer zu Beginn des Prozesses beurteilte das Gericht dagegen als "eher oberflächlich".

Verurteilte sollen auch geschleust haben

Die beiden Iraker waren wohl auch als Schleuser aktiv. Sie sollen von Juli 2019 bis April 2020 insgesamt 18 Landsleute und auch iranische Staatsbürger unter anderem über die Grenze bei Passau illegal nach Deutschland gebracht haben. Die Anklage wegen der mutmaßlichen Schleusungen hatten die Richter allerdings fallen gelassen, nachdem sich Richter, Verteidiger und Staatsanwaltschaft bei einem so genannten Rechtsgespräch verständigt hatten.