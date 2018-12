Urteil im Neonazi-Prozess gegen "Weisse Wölfe Terror Crew"

Bei der Verhaftung der nun Angeklagten im Herbst 2015 gingen die Ermittler noch von geplanten Anschlägen auf Bamberger Asylbewerberunterkünfte aus und erregten damit bundesweite Aufmerksamkeit. Inzwischen ist selbst die Staatsanwaltschaft vom Hauptvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung abgerückt.

Meist ungeplante Aktionen

Es habe keine strenge hierarchische Struktur gegeben und Austritte aus der Gruppierung seien jederzeit möglich gewesen, so die Staatsanwaltschaft gegen Ende des Prozesses. Die Aktionen seien meistens ungeplant gewesen. Auch habe man einem der Angeklagten letztlich nicht nachweisen können, dass er im Internet große Mengen verbotener Feuerwerkskörper für etwas anderes als einen Silvesterspaß bestellte.

Schlägerei mit Polizisten

Am schwersten wog am Ende des Prozesses der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Laut Staatsanwaltschaft hätten sich die drei Männer mit zwei Zivilpolizisten eine Schlägerei in der Bamberger Innenstadt geliefert. In einem anderen Fall soll einer der Angeklagten gegenüber einem Wachmann Straftaten gegen eine Asylbewerberunterkunft angedroht haben. Unter anderem habe er gesagt, es werde 1.500 Steine regnen.

Viele Daten ausgewertet

Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer für die drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 39 Jahren Freiheitsstrafen zwischen sechs Monaten und drei Jahren und neun Monaten. Die Verteidigung forderte Freisprüche und Haftstrafen von maximal zwei Jahren und drei Monaten. Die Ermittler hatten vor dem Prozess einen großen Aufwand betrieben. So ermittelten laut Staatsanwaltschaft in der Sache 20 Mitarbeiter der Polizei. Die Ermittler sichteten 13 Terrabyte Daten, darunter über eine Million Sprachnachrichten.