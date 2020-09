Urteil im Mordprozess gegen einen Lkw-Fahrer erwartet

Das Landgericht Amberg fällt heute das Urteil über einen Lkw-Fahrer aus Amberg, der im Oktober einen Berufskollegen erstochen haben soll. Die beiden Lkw-Fahrer hatten sich auf dem Gelände einer Spedition in Burglengenfeld getroffen. Dann soll es laut Anklage zu einem Streit gekommen sein, bei dem der 44 Jahre alte Angeklagte unvermittelt auf den anderen Lkw-Fahrer eingestochen haben soll.

Staatsanwaltschaft: nicht Mord, sondern Totschlag

Der Schwerverletzte versuchte noch, sich zu retten, brach aber auf dem Hof der Spedition zusammen, wo ihm der 44-Jährige mehrmals in den Hals gestochen haben soll. Der Lkw-Fahrer wurde am Morgen danach tot in einem Depot für Grüngut auf dem Speditionsgelände gefunden. Die Staatsanwaltschaft ging in der Anklage zuerst von Heimtücke aus, sieht nach dem Beweisverfahren aber keine Mordmerkmale mehr. Der Staatsanwalt plädierte für eine Haftstrafe wegen Totschlags von neun Jahren. Zudem forderte er eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Angeklagte entschuldigte sich

Der Angeklagte soll alkoholkrank sein, zum Tatzeitpunkt soll er drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Nach der Tat setzte er sich in seinen Lkw und fuhr zwei Kilometer weiter damit in den Graben. Die Verteidiger des 44-Jährigen schlossen sich laut einem Gerichtssprecher der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Die Ehefrau und die Tochter des Getöteten traten in dem Prozess beide als Nebenklägerinnen auf. Einer der beiden Vertreter forderte eine Haftstrafe von mindestens zehn Jahren.

Der Angeklagte selbst äußerte sich anfangs gar nicht vor Gericht. Kurz vor Ende des Prozesses entschuldigte er sich bei den Hinterbliebenen und bedauerte, dass er einen Freund verloren habe. Das Urteil soll um 11 Uhr fallen.