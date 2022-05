Urteil im Maishäcksler-Prozess: 14 Monate auf Bewährung

Im sogenannten Maishäcksler-Prozess ist heute am Amtsgericht Neustadt an der Aisch das Urteil gefallen: Der 63-jährige Angeklagte wurde schuldig gesprochen und zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Vorfälle im Jahr 2019

Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der angeklagte Landwirt im September 2019 Metallteile und Holzklötze in Maisfeldern und Wiesen im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim versteckt hatte. Dabei seien sie so gut getarnt gewesen, dass sie mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen waren. "Ich finde diese Vorgehensweise perfide", sagte die Richterin.

Scharfes Metallstück flog durch die Luft

Mehrere Maishäcksler anderer Landwirte, die die Fremdkörper aufgenommen hatten, sind dabei beschädigt worden. Dass niemand verletzt wurde, sei reiner Zufall, so die Richterin. Einer der Betroffenen erzählte vor Gericht, dass in seinem Fall ein scharfes Metallstück so in den Maishäcksler gezogen worden sei, dass dieses hinten aus der Maschine wieder rausgeflogen sei und sich mehrere Meter hinter dem Gerät in den Boden gebohrt habe. Ein Traktor, der nur einige Meter weiter hinten war, wurde dabei verfehlt.

Staatsanwältin: Hohe kriminelle Energie

Die Sabotage-Akte soll der Angeklagte zusammen mit seinem 68 Jahre alten Bruder ausgeführt haben – dessen Prozess steht aber noch aus. Die Verhandlung gegen ihn findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Staatsanwältin sprach in ihrem Plädoyer von einer hohen kriminellen Energie seitens des Angeklagten. Die Fälle hätten außerdem eine "große Außenwirkung" gehabt und dafür gesorgt, dass Landwirte und Lohnunternehmer Angst vor weiteren Fällen hatten.

Berufung angekündigt

Der Verteidiger des Angeklagten plädierte für einen Freispruch des Mandanten, weil die Beweislage aus seiner Sicht nicht ausreichte. Die Verteidigung des Mannes will in Berufung gehen.