Urteil im Mainburger Muttermord-Prozess erwartet

Seit Anfang Dezember muss sich eine 33 Jahre alte Frau aus Mainburg im Kreis Kelheim vor dem Regensburger Landgericht verantworten. Sie soll ihre eigene Mutter getötet haben. Heute Mittag wird dazu ein Urteil erwartet.

Totschlag im Affekt?

Zunächst war die 33-Jährige wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft plädierte am Schluss allerdings auf Totschlag: Der Übergriff auf die eigene Mutter sei im Affekt geschehen aus Wut darüber, dass die Tochter ihren Hund habe weggeben müssen. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer acht Jahre Haft. Die Verteidiger der Frau plädierten für eine viereinhalbjährige Haftstrafe wegen Totschlags und die Einweisung in eine Entziehungsanstalt. Die beiden Verteidiger gingen von verminderter Steuerungsfähigkeit beziehungsweise von Schuldunfähigkeit bei der Frau aus.

Die tödliche Messerattacke ereignete sich im vergangenen Juli in der Wohnung des Opfers. Die Tochter soll ihre 61 Jahre alte Mutter mit einer Tonscherbe, einer Porzellanfigur und einem Küchenmesser angegriffen haben. Die Mutter starb noch vor Ort, sie verblutete. Seitdem befindet sich die Angeklagte, die alkoholkrank sein soll und wohl an einer psychischen Störung leidet, in einer psychiatrischen Einrichtung.