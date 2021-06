Urteil im "Kickboxer-Prozess": Acht Jahre und neun Monate Haft

Im sogenannten "Kickboxer-Prozess" am Landgericht Würzburg ist das Urteil gefallen: Der 31-jährige Angeklagte ist unter anderem wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Das Gericht sah außerdem die Vergewaltigung in vier Fällen als erwiesen an. Wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte, soll zum Ende der Haftstrafe entschieden werden, ob im Anschluss daran die Unterbringung in Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Außerdem muss der Angeklagte 20.000 Euro Schadensersatz an eine Geschädigte zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Anklage sprach sich für Sicherungsverwahrung aus

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Haftstrafe von neun Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung für den 31-Jährigen beantragt. Vertreter der Nebenklage haben sich dem Antrag der Anklage angeschlossen. Die Verteidigung forderte eine Gesamtstrafe von siebeneinhalb Jahren ohne Sicherungsverwahrung.

Beim Prozess vor dem Landgericht Würzburg hatte der 31-jährige Hobby-Kickboxer die Vorwürfe der Anklage zugegeben und über seinen Anwalt ein Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft hat dem Mann mehrere Fälle der Vergewaltigung vorgeworfen. Außerdem soll er mehr als zehn Frauen heimlich gefilmt haben, als er mit ihnen Sex hatte.

Opfern wurden Aussagen vor Gericht erspart

Vor dem Geständnis hatten sich Staatsanwalt, Anwälte und Gericht auf einen Strafrahmen verständigt, um das Verfahren abzukürzen und den Opfern eine Aussage zu ersparen. Bereits an einem der ersten Prozesstage hatte der Angeklagte gestanden, mehrere Frauen gefilmt zu haben, als er einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit ihnen hatte. "Ich habe mir lange Gedanken darübergemacht, aber es war mir nicht bewusst, was ich da getan habe. Ich habe nicht mal gewusst, dass es eine Straftat ist", sagte der damals 30-Jährige.

Hobby-Kickboxer bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe

Die Vergewaltigungsvorwürfe, wie sie ihm die Staatsanwaltschaft zur Last legte, hatte der 31-Jährige jedoch bestritten. Es habe sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt. Zu einer besonders schweren Vergewaltigung soll es jedoch im Juli 2018 im Würzburger Ringpark gekommen sein. Auf dem gemeinsamen Heimweg von einer Bar soll der Angeklagte seine Begleiterin zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Demnach habe er sein Opfer geschlagen und über eine Minute lang heftig gewürgt, so die Anklage. Zufällig vorbeikommende Zeugen störten den Mann und setzten einen Notruf ab. Der Angeklagte soll dann einer Zeugin ins Gesicht geschlagen haben und geflüchtet sein. Wenig später konnte ihn die Polizei festnehmen. Da der Angeklagte als Kampfsportler aktiv war, wird der Prozess auch als "Kickboxer-Prozess" bezeichnet.

Das Landgericht hatte die Verhandlung in den "Wöllrieder Hof" ausgelagert. Normalerweise finden dort in Rottendorf bei Würzburg Veranstaltungen statt. Nun nutzte das Gericht die Örtlichkeit erneut, um aus Corona-Schutzgründen ausreichende Abstände zwischen den Personen im Saal gewährleisten zu können.