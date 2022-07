Urteil im Hammerwurf-Prozess: 48-Jähriger muss ins Gefängnis

Weil er einen Hammer auf einen Nürnberger U-Bahnzug geworfen hat, hat das Landgericht Nürnberg-Fürth einen inzwischen 48 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes in vier Fällen zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der Mann soll in einer Entziehungseinrichtung untergebracht werden – zuvor aber sechzehneinhalb Monate im Gefängnis.

Hammer aus Frust auf U-Bahn geworfen

Das Gericht kam in dem Prozess zu der Überzeugung, dass der Hausmeister im September vergangenen Jahres aus Frust einen Hammer auf eine U-Bahn am Nürnberger Rathenauplatz geworfen hatte – mit so großer Wucht, dass das 300 Gramm schwere Werkzeug eine Scheibe durchschmetterte, durch den kompletten Fahrgastraum flog und noch in das gegenüberliegende Fenster einschlug. Nur durch Zufall und Glück sei keiner der Fahrgäste getroffen worden, so der Richter.

Versuchter Mord: Haftstrafe für Hausmeister

Den Mordversuch erkannte das Gericht allerdings lediglich für die vier Fahrgäste im direkten Gefahrenbereich an, nicht auch für die anderen Passagiere in dem Zugabteil. Selbst wenn der Hammer letztlich nur einen Menschen tödlich hätte verletzen können, habe der Hausmeister aber vier Menschen wahr- und in seinen Handlungsvorsatz aufgenommen, begründete der Richter das Urteil unter Berufung auf ein BGH-Urteil.

Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer von achtfachem versuchten Mord gesprochen und dargelegt, dass dem Hausmeister egal gewesen sei, wen er treffe. Er habe gewusst, was er tat und daher tödliche Verletzungen für alle acht Passagiere im betreffenden Teil der U-Bahn in Kauf genommen. Nachdem er erst kurz zuvor aus dem U-Bahn-Zug ausgestiegen sei, habe er gewusst, dass die Fahrgäste nicht mit einem Angriff rechneten.

Dagegen sah der Anwalt des Hausmeisters den Vorwurf des versuchten Mordes in nur einem Fall als gegeben an. Seiner Argumentation nach wollte der 47 Jahre alte Mann nach einem frustrierenden Tag voller Zurückweisungen "einfach etwas kaputt machen" und habe in Kauf genommen, einen Menschen zu treffen. Ein Hammer sei jedoch nicht geeignet, mehrere Opfer mit einem Wurf tödlich zu verletzen.

Mann stand unter dem Einfluss von Drogen

Einig waren sich Anklage und Verteidigung darüber, dass der Angeklagte durch seinen Drogenkonsum beeinflusst war. Er habe sich aber noch problemlos in der U-Bahn orientieren können. Er wolle sein Leben nun wieder "auf die Reihe kriegen", argumentierte der Verteidiger. Und sein Mandant sei schuldeinsichtig. Die Verteidigung plädierte daher auf fünf Jahre.

Opfer leiden immer noch unter den Folgen

Durch den Hammerwurf und den lauten Knall war in der U-Bahn Panik ausgebrochen. Es sei unklar gewesen, ob jemand geschossen habe oder ein Attentat verübt worden sei, schilderte die Staatsanwältin mehrere Zeugenaussagen. Die Betroffenen litten noch heute unter dem Vorfall, hätten Schocks erlitten und in der Folge des Wurfs zum Teil noch heute psychologische Probleme oder Angst im ÖPNV. Den Kopf einer Frau hatte der Hammer nur knapp verfehlt. Ein junger Mann wurde durch umherfliegende Glassplitter verletzt.

Tatmotiv "Frust"

Der 47-Jährige selbst verfolgte das Urteil wie schon die Plädoyers am Vormittag mit gesenkten Kopf. Er hatte die Tat vor Gericht eingeräumt. Das Motiv blieb – bis auf den Grund "Frust" – bis zuletzt unklar. Der Richter führte aus, dass der damals 47-Jährige in der Nacht zuvor Alkohol, Metamphetamin und Heroin konsumiert habe. Das habe ihn auch zum Tatzeitpunkt noch beeinflusst, seine Steuerungsfähigkeit sei erheblich gemindert gewesen. Seine Einsichtsfähigkeit habe aber weiterhin bestanden: Er habe sich in der U-Bahn noch klar orientieren können und nach der Tat auch seine Jeansjacke entsorgt, um nicht identifiziert werden zu können.

Reue beim Verurteilten

Der Hausmeister hatte – wohl aufgrund einer Angststörung – in dem Jahr vor der Tat zu Drogen gegriffen. Er sei an die falsche Frau und an falsche Substanzen geraten, so der Richter. Durch seinen Drogenkonsum hatte sich der Mann zuletzt stark verändert, hieß es in dem Prozess. In seinen letzten Worten erklärte der Hausmeister, er wisse selbst nicht, warum er den Hammer geworfen habe und es tue ihm leid. Er wurde neben versuchten Mordes auch wegen Sachbeschädigung an der U-Bahn schuldig gesprochen. Im Nürnberger U-Bahn-Verkehr war es durch den Vorfall zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen.