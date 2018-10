Urteil im Fall Felßner erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft dem stellvertretenden Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) Gewässerverunreinigung vor. Der Landwirt soll für die Umwelt schädliches Sickerwasser aus Silos in das Wasserschutzgebiet geleitet haben. Dadurch soll in Lauf an der Pegnitz sowohl der Boden in der Nachbarschaft seines Hofs als auch Grundwasser belastet worden sein.

Felßner sieht sich zu unrecht beschuldigt

Felßner wies die Vorwürfe vor dem Amtsgericht Hersbruck im Landkreis Nürnberger-Land zurück. Sein Vorgehen sei mit den Behörden abgesprochen gewesen. Das Amtsgericht hatte gegen ihn wegen Gewässer- und Bodenverunreinigung einen Strafbefehl über 150 Tagessätze verhängt. Dagegen legte Felßner jedoch Einspruch ein und es kam deswegen zur öffentlichen Verhandlung.

Einigung scheint möglich

In der Zwischenzeit sollen Gespräche zwischen dem Angeklagten, seinen Verteidigern und der Staatsanwaltschaft stattgefunden haben. Dabei könnte es laut Amtsgerichtsdirektor Thomas Bartsch zu einer "Einigung" gekommen sein. Zunächst sind deswegen auch keine weiteren Fortsetzungstermine mit Zeugen anberaumt worden.