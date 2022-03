Urteil im Drachenlord-Prozess: Ein Jahr Bewährung für Winkler

Rainer Winkler alias der Drachenlord ist am Mittwoch vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu einem Jahr auf Bewährung und einer Geldstrafe von 2.500 Euro verurteilt worden. Damit fällt das Urteil im Vergleich zum Urteil des Hauptverfahrens im Oktober deutlich geringer aus.

Die Entscheidung begründet der Richter damit, dass man in der Justiz diese Art der Nachstellung nicht kenne. Verurteilt wurde nur noch die Anklage der Beleidigung, die der Körperverletzung nur teilweise. Vom Vorwurf der schweren Körperverletzung wurde Winkler freigesprochen. "Das Zitat der Geister, die hier gerufen wurden, ist mir im Gedächtnis geblieben“, so der Richter bei der Urteilsverkündung.

Richter: "in Teilen Notwehr"

Die Konfrontation mit den Hatern, die im Anschluss zu den zunächst angeklagten Körperverletzungen führten, sei ganz bewusst von diesen herbeigeführt worden. Durch die zahlreichen Beleidigungen der Drachenlord-Gegner im Vorfeld der Ausfälligkeiten sei die Reaktion von Winkler vielleicht nicht richtig, aber auch nicht zu unverhältnismäßig und auch in Teilen Notwehr gewesen. Bei der Abwägung des Strafmaßes wurde auch berücksichtigt, dass einige Fälle während einer Bewährungsstrafe des Angeklagten stattfanden. Der Richter appelliert am Ende der Urteilsverkündung an Rainer Winkler, künftig defensiv zu handeln. Nicht immer könne man mit Notwehr argumentieren. In diesem Fall halfen als Beweismittel Videos, die von den Hatern selbst gemacht wurden und zu Winklers Gunsten ausgelegt wurden.

Zu Beginn der Verhandlung hatte Winkler die Vorwürfe eingeräumt. Dennoch plädierte sein Verteidiger auf einen teilweisen Freispruch. Konkret forderte er vom Gericht, den Vorwurf der schweren Körperverletzung in Teilen noch einmal zu überdenken. Die Beleidigungen der Geschädigten hätten klar das Ziel gehabt, einen Gewaltausbruch des Angeklagten zu provozieren. Außerdem sprach er eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten an, die aus einem verlesenen psychologische Gutachten hervorgehe.

Staatsanwaltschaft forderte mehr als zwei Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft widersprach der Verteidigung und forderte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Damit plädierte sie auf eine geringere Strafe als die Staatsanwältin im Hauptverfahren. Außerdem betonte sie, dass einige Vorfälle während einer Bewährungsstrafe des Angeklagten geschehen seien. Im Oktober hatte das Amtsgericht Neustadt Aisch Winkler zu zwei Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Gegen dieses Urteil hatten sowohl er, als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Bewährungshelfer: Drachenlord durch Mobbing zum Täter

Wegen der vorherigen Verurteilung wurde auch Rainer Winklers Bewährungshelfer befragt. Dieser sprach die Täter- bzw. Opfer-Rolle des Angeklagten an. Aus seiner Sicht ist klar, dass Rainer Winkler Opfer virtuellen und realen Mobbings ist. Zum Täter sei er durch Provokation seiner Gegner geworden. Ohne diese gehe von ihm keine große Gewaltbereitschaft aus. Der Bewährungshelfer räumte ein, dass es ratsam wäre, dass Winkler seine YouTube-Tätigkeit aufgebe, allerdings hätte er wenige berufliche Alternativen.

Opfer wurde nach Aussage von Polizei festgenommen

Ein Zeuge, der von Winkler mit einer Taschenlampe an der Stirn verletzt worden war, wurde kurz nach seiner Vernehmung am Vormittag wegen tätlicher Angriffe gegen Polizeibeamte festgenommen. Schon während der Vernehmung räumte er ein, bereits Bier getrunken zu haben. Am Mittag wurde bei ihm laut Polizei ein Promillewert von 1,7 gemessen. Trotz zweifachen Platzverweises, verließ der Zeuge den Platz vor dem Landgericht nicht, pöbelte gegen Polizeibeamte und trat schließlich die Beamten gegen das Schienbein, hieß es von Seiten der Polizei.

Hater reisten aus ganz Deutschland zum Prozess an

Der Gerichtsprozess erregte großes Aufsehen. Bereits eine Stunde vor Verhandlungsbeginn warteten zahlreiche sogenannte Hater vor dem Landgericht in Nürnberg. Diese waren in den frühen Morgenstunden aus ganz Deutschland angereist. Während des Prozesses blieben sie vor dem Landgericht und warteten in teilweise ausgelassener Stimmung auf das Urteil. Auch beim Urteil am späteren Abend befanden sich noch Hater vor dem Gerichtsgebäude.

Seit 2014 pilgerten Hater nach Altschauerberg

Der 32-jährige Rainer Winkler war durch seine YouTube-Videos unter dem Pseudonym Drachenlord bekannt geworden. Auf der Plattform fingen viele seiner Gegner an, ihn zu beleidigen. Als die Beschimpfungen zunahmen, nannte er seine Adresse und forderte die sogenannten Hater auf, ihm die Beleidigungen ins Gesicht sagen. Ab diesem Zeitpunkt im Jahr 2014 pilgerten Hater immer wieder in das 36-Seelen Dorf Altschauerberg, das zu Emskirchen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim gehört. Höhepunkt war das Schanzenfest 2018, bei dem 800 Personen aus ganz Deutschland und dem nahen europäischen Ausland zum Haus des Drachenlords reisten und randalierten.

Haus des Drachenlords bereits abgerissen

Über die Jahre pilgerten immer mehr Hater nach Altschauerberg. Sie belagerten das Haus des Drachenlords und tyrannisierten die Bewohner des kleinen Ortes. Im Zuge dessen kam es auch zu den tätlichen Angriffen, die Winkler nun die Verfahren einbrachten. Inzwischen hat Winkler das Haus und das Grundstück in Altschauerberg an die Gemeinde verkauft. Das Haus wurde vergangene Woche abgerissen und der Drachenlord hat seinen Angaben nach derzeit keinen festen Wohnsitz. Das heutige Urteil ist noch nicht rechtskräftig.