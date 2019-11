Urteil gegen Vierfachmörder aus Gunzenhausen rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision gegen das Urteil im Fall des Vierfachmörders aus Gunzenhausen als unbegründet verworfen. Somit ist das am 15. Mai 2019 gesprochene Urteil rechtskräftig, wie das Landgericht Ansbach mitteilte.

Der damals 31-Jährige war von den Ansbacher Richtern wegen Mordes in vier Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Außerdem stellte das Gericht damals die besondere Schwere seiner Schuld fest. Dadurch ist eine frühzeitige Entlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Ex-Frau und drei Kinder getötet

Im Juni vergangenen Jahres hatte der Mann seine von ihm getrennt lebende 29-jährige Ehefrau und seine dreijährige Tochter und die beiden Söhne im Alter von sieben und neun Jahren im Schlaf mit mehreren Messerstichen getötet. Zuvor hatte er seinen Schwager unter einem Vorwand aus der Wohnung gelockt, da dieser zum Schutz seiner Schwester in der ehemaligen Familienwohnung übernachtete.