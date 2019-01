Urteil gegen pädophilen Kinderarzt: Gutachten sind entscheidend

Das Gericht geht von der vollen Schuldfähigkeit des Mediziners aus. Der Richter stützte sich vor allem auf die psychiatrischen Gutachten, die während des Revisionsprozesses erstellt worden sind. Der Richter erläuterte minutenlang die Ergebnisse der vier Gutachter, die sich mit der Psyche des Angeklagten auseinandergesetzt hatten.

Vier Gutachter bestätigten Schuldfähigkeit

Drei waren zu dem Ergebnis gekommen, dass keine sogenannte „verminderte Steuerungsfähigkeit“ vorliegt, also eine Form der Schuldunfähigkeit. Der vierte Gutachter sprach davon, dass zumindest „kein Beleg für eine Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit zu finden sei.“ Insgesamt fühlte sich das Gericht von den Gutachtern bestätigt in seinem Eindruck vom Verurteilten während des Prozesses: Der Richter sprach vom "akribischen Vorbereiten der einen oder anderen Tat".

Lebenslanges Berufsverbot

Unter anderem deshalb wird Harry S. auch wieder ein lebenslanges Berufsverbot auferlegt, wie es die Anklage gefordert hatte. In Deutschland gelten dafür hohe Hürden. Der Bundesgerichtshof hatte unter anderem wegen des Einspruchs gegen das Berufsverbot gefordert, die Schuldfähigkeit des 44-Jährigen erneut zu prüfen.

Immer mit Kalkül vorgegangen

In der Urteilsbegründung betonten die Richter, dass Harry S. ein selbstbewusstes Erscheinen bei den Opfern gezeigt habe, stets mit kühlem Kopf, stets mit Kalkül vorgegangen sei. S. habe immer einen Plan für den Rückzug in der Tasche gehabt. Die volle Schuldfähigkeit sei gegeben, denn S. habe genau gewusst, was er tat.

"Wer, wenn nicht Sie, als Kinderarzt, hat gewusst, in welchem Ausmaß er die Seele eines Kindes stranguliert?" Richter in der Urteilsbegründung.

Harry S. hat das Urteil mit versteinerter Miene aufgenommen und zeigte keinerlei Regung. Der verurteilte Mediziner muss seine Strafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen und nicht in einer Psychiatrie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.