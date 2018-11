vor 40 Minuten

Urteil gegen mutmaßlichen Würth-Entführer erwartet

Vor mehr als drei Jahren wurde der behinderte Sohn von Milliardär Reinhold Würth an einen Baum gekettet in einem Wald bei Würzburg gefunden. Der mutmaßliche 48 Jahre alte Entführer steht in Gießen vor Gericht. Das Urteil wird heute erwartet.