Urteil gegen mutmaßlichen "Todespfleger" erwartet

Wegen mehrfachen Mordes steht ein polnischer Hilfspfleger in München vor Gericht. Nach fast 50 Verhandlungstagen soll am Dienstag das Urteil gesprochen werden. Der 38-jährige Angeklagte soll mindestens drei Patienten mit einer Überdosis Insulin getötet haben.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld - das würde eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie unmöglich machen - und anschließende Sicherungsverwahrung. Ähnlich formulierten das auch die Nebenkläger. Die Verteidigung nannte kein Strafmaß, sondern bat einfach um ein "sachgerechtes Urteil".

Hilfspfleger spricht selbst von "bestialischen Morden"

Der Hilfspfleger bestreitet nicht, dass er Patienten auf dem Gewissen hat. Er sprach selbst von "bestialischen Morden". Trotzdem ließen sich nicht alle Taten, die ihm vorgeworfen wurden, auch beweisen. Drei Morde sieht die Staatsanwaltschaft aber definitiv als erwiesen an - darunter den Mord an einem 87-Jährigen in Ottobrunn. Der Mann hatte Parkinson. Nach seinem Tod haben die Rechtsmediziner aber eine frische Spritzen-Einstichstelle entdeckt. Damit sind die Ermittlungen ins Rollen gekommen. Weitere Auffälligkeiten wurden bekannt, bis es dann zur Anklage kam.

Nach mehreren Betrugsdelikten: Crash-Kurs zum Hilfspfleger

Der Angeklagte war als Teenager lange in Erziehungsheimen und als Erwachsener wegen kleinerer Betrugsdelikte im Gefängnis. Als gelernter Schlosser wurde er arbeitslos. Schließlich machte er einen 120-stündigen Crash-Kurs zur Pflegehilfskraft und kam über eine Agentur nach Deutschland. An fast 70 Orten arbeitete er als Hilfspfleger. Doch laut Staatsanwaltschaft ging es ihm eher darum, die Häuser der Leute nach Diebesgut zu durchsuchen. Dabei soll er auch im wahrsten Sinne über Leichen gegangen sein.

Prozess zeigt Probleme im Pflegesystem auf

Der Prozess macht auch einmal mehr grundsätzliche Probleme im Pflegesystem deutlich. Die 24-Stunden-Pflege in Deutschland würde ohne Kräfte aus Ost- und Südosteuropa nicht funktionieren. Einige Hunderttausend sollen es sein - und darunter sind auch "schwarze Schafe". Immer wieder wird deshalb beklagt, dass es zu wenige Qualitätskontrollen gibt. Der Bruder eines verstorbenen Patienten kritisierte auch die Agentur, die den Hilfspfleger vermittelt hatte. Diese hätte zum Beispiel die Vorstrafen des Mannes verschwiegen.

Am Montag ist dann bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen die Chefin der Agentur ermittelt. Sie soll als Zeugin falsch ausgesagt haben.