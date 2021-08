vor 8 Minuten

Urteil gegen Liebespaar in Nürnberger Mordprozess rechtskräftig

Die Verurteilung eines Liebespaares wegen Mordes und Anstiftung zum Mord in Lauf an der Pegnitz ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe bestätigte damit das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth.