Urteil gegen Brandstifter von Marktredwitz rechtskräftig

Im April und Mai 2018 war in Marktredwitz und Umgebung wiederholt Feuer gelegt worden. Ein Tatverdächtiger konnte gefasst werden. Den 39-Jährigen verurteilte 2019 das Landgericht Hof zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft. Das Urteil gegen den Brandstifter aus Marktredwitz ist rechtskräftig. Das teilte das Landgericht Hof am Donnerstag (28.05.20) mit.

BGH weist Revision als unbegründet zurück

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Revision gegen die Entscheidung des Landgerichts Hof als unbegründet zurückgewiesen, heißt es in der Pressemitteilung des Landgerichts Hof. Das Landgericht hatte den Angeklagten wegen schwerer und versuchter schwerer Brandstiftung verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten

Durch die Brandstiftungen entstand eine halbe Million Euro Schaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brände wurden rechtzeitig entdeckt, unter anderem durch eine Zeitungsausträgerin.