Urteil: Füssen streitet mit Privatbank um Millionenverluste

Am Landgericht München I geht es um Millionenverluste, die die Stadt Füssen mit sogenannten Swap-Geschäften gemacht hat. Die Stadt ist der Meinung, dass sie beim Abschluss dieser Zinswetten von der Privatbank Hauck & Aufhäuser falsch beraten wurde und hat auf die Rückabwicklung der Geschäfte geklagt. Heute soll das Urteil gesprochen werden.

Absicherung gegen steigende Darlehns-Zinsen

Ab 2005 hatte die Stadt Füssen auf Anraten der Bank die spekulativen Swap-Geschäfte abgeschlossen und wollte sich damit gegen steigende Darlehens-Zinsen absichern. Doch die Zinsen entwickelten sich ganz anders als erwartet. Der Stadt entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Vor Gericht will sich die Stadt Füssen das Geld nun wiederholen. Das Argument: Die Bankberater hätten die Stadt über die Risiken der Swap-Geschäfte nicht ausreichend aufgeklärt. Außerdem seien die Verträge unwirksam, weil das Landratsamt Ostallgäu nie - wie in solchen Fällen vorgeschrieben - eine Genehmigung für diese spekulativen Geschäfte erteilt habe.

Auch Stadt Landsberg klagt

Die Stadt Füssen ist nicht die einzige Kommune, die vor Gericht gegen Hauck & Aufhäuser vorgeht: Auch die Stadt Landsberg am Lech hat wegen Millionenverlusten aus Swap-Geschäften am Landgericht München I geklagt. In diesem Prozess soll heute ebenfalls ein Urteil fallen. Sollte das Landgericht im Sinne der Kommunen entscheiden, könnte der Präzedenzfall hunderte Städte mit ähnlichen Verträgen ermutigen, ebenfalls zu klagen. Ob der Fall mit dem heutigen Urteil aber tatsächlich abgeschlossen ist, steht noch nicht fest. Prozessbeobachter gehen davon aus, dass die unterlegene Partei das Urteil anfechten werde.

Genaue Höhe der Verluste noch unklar

Wie hoch die Verluste für die Stadt Füssen aus den Swap-Geschäften sind, lässt sich noch nicht exakt beziffern. Rund drei Millionen Euro Verlust stehen bereits fest. Da einige Verträge aber noch laufen, könnten daraus im schlimmsten Fall am Ende rund fünf Millionen Euro werden.