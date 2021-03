Urteil für Bankkaufmann aus Lauingen wegen Betrugs gefallen

Insgesamt hat der Lauinger über mehrere Jahre hinweg Kunden um 645.000 Euro betrogen. Mit dem Urteil folgt das Gericht dem Antrag der Verteidigung, die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und zwei Monate Haft gefordert.

"Alles falsch gemacht, was er falsch machen konnte"

Das Gericht begründet sein Urteil folgendermaßen: Er habe zwar zum Zeitpunkt des Betrugs fast alles falsch gemacht, was er falsch machen könne – nachdem der Betrug entdeckt worden war, aber fast alles richtig gemacht, was er richtig machen könne, so der Vorsitzende Richter.

Weitere Schadenswiedergutmachung angekündigt

Er habe bereits einen Teil der Summe zurückgezahlt, außerdem eine weitere Schadenswiedergutmachung angekündigt. Er habe die meisten Taten gestanden und sich entschuldigt. Außerdem habe er eine gute Sozialprognose, seine Familie stehe zu ihm und er habe eine Arbeitsstelle.

Die Schadenssumme abarbeiten und nicht absitzen

Damit er die noch ausstehende Schadenssumme und die auferlegte Geldstrafe von 50.000 Euro zahlen kann, müsse er arbeiten. Wenn er im Gefängnis sitze, sei niemandem geholfen, so der Richter in seiner Begründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.