Urteil: Freispruch für die beiden Lkw-Fahrer mangels Beweisen

Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, konnte aufgrund der widersprüchlichen Aussagen und des Fehlens objektiver Spuren nicht zweifelsfrei festgestellt werden, was auf dem Parkplatz der A9 bei der Prügelei zwischen vier Fernfahrern passiert war.

Keine eindeutigen Beweise und Aussagen

Während der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz hatten sowohl die Angeklagten als auch die Opfer wild aufeinander eingeprügelt. So konnte auch nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob der 31-jährige, der wegen Totschlags angeklagt war, sich, wie er sagte, nur gegen das spätere Opfer verteidigt hatte oder es selbst zuerst angegriffen hatte. Der hatte bei der Prügelei mit Eisenstangen und Wagenhebern unter anderem ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und war an den Folgen der Verletzungen und des Blutverlustes gestorben. Der 31-Jährige selbst hatte nach der Prügelei Prellungen und Hämatome am ganzen Körper.

Vierter Beteiligte nicht mehr auffindbar

Bei der Schlägerei waren alle Beteiligten stark angetrunken. Der vierte Beteiligte erschien nicht vor Gericht als Zeuge und war, weil er derzeit keinen festen Wohnsitz hat, auch nicht mehr auffindbar. Der 39-Jährige soll ebenfalls zugeschlagen haben, unter anderem mit einer Eisenstange. Ihm hatte die Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.