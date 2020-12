Urteil erwartet zum rechten Terror-Prozess in Nürnberg

Im Prozess geht es um die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, die vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth verhandelt wird. Heute soll das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft forderte vier Jahre Haft für den 23-jährigen Angeklagten aus dem Raum Cham, dessen Anwalt plädierte auf Freispruch.

Verdacht auf Vorbereitung eines Terroranschlags

Der 23-Jährige aus der Oberpfalz steht wegen des Verdachts, einen Terroranschlag vorbereitet zu haben, vor Gericht. Er soll nach einem Ort für einen Anschlag gesucht und sich dazu Waffenteile beschafft haben. Darüber soll sich der 23-Jährige in der rechtsextremen Chatgruppe "Feuerkrieg-Division" ausgetauscht haben. In dieser Gruppe kommunizierten Rechtsextreme aus mehreren Staaten miteinander.

Anleitung für Bombenbau

Zuvor hatte sich der Mann Anleitungen für den Bombenbau besorgt, so der Vorwurf. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks hat der Angeklagte Schießtrainings durchgeführt. Demnach hat er mit einem Sturmgewehr auf einem Schießstand in Tschechien geschossen. An verschiedenen Orten im Landkreis Cham soll er außerdem mit eigenen Waffennachbauten geübt haben. Über seinen Verteidiger ließ der Angeklagte erklären, dass er die Anklage zwar subjektiv einräume, allerdings habe er objektiv keinen Anschlag geplant.

Verteidiger: Waffen besaß Angeklagter nur für den Schützenverein

Der gelernte Elektriker für Betriebstechnik habe niemandem schaden wollen, so der Verteidiger über seinen Mandanten. Er habe zwar in rechtsradikalen Gruppen gechattet und Waffen gebaut, die Planung eines Anschlags aber verneinte er. Die Schusswaffen habe er ausschließlich für den Schützenverein gekauft und besessen – der Angeklagte besitzt einen kleinen Waffenschein. Er habe "zu keiner Zeit einen Anschlag geplant". Dies habe sein Mandant auch bei einem ersten Gespräch nach seiner Inhaftierung so angegeben.

International vernetzte Gruppe

Es ist das erste Mal, dass ein mutmaßliches Mitglied der international vernetzten Gruppe "Feuerkrieg Division" in Deutschland vor Gericht steht. Diese hat sich nach Angaben des Landgerichts unter anderem Anschläge gegen Juden und Muslime zum Ziel gesetzt.

Neue Generation von rechtsextremen Terroristen

Für die Sicherheitsbehörden stellen Gruppen wie diese eine neue Herausforderung dar. So haben es die Beamten mit Akteuren zu tun, die vormals nicht zwangsläufig in einer klassischen Neonazi-Szene sozialisiert wurden. Diese neue Generation vernetzt sich in abgeschotteten Chatgruppen, auf Imageboards oder Computer-Spieleplattformen. Auch der Angeklagte aus der Oberpfalz, der sich in Nürnberg vor Gericht verantworten muss, war laut bisherigen Erkenntnissen kein Teil der aktiven Neonazi-Szene.

In diesem Fall aber haben die Ermittler offenbar früh genug eingegriffen und konnten einen möglichen Terroranschlag vereiteln. Offiziell hat sich die "Feuerkrieg Division" vor Monaten aufgelöst. Doch gibt es etliche anderen Gruppen mit ähnlichem Inhalt.