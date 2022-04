Urteil erwartet: Was darf der bayerische Verfassungsschutz?

Kerem Schamberger gehört zu den Menschen, die tatsächlich wissen, dass sie mal vom Verfassungsschutz beobachtet wurden: Er bewarb sich 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Universität in München, um dort zu promovieren.

Aber es dauerte viele Monate, ehe er dann angestellt wurde - weil der Verfassungsschutz der Universität mitteilte, Schamberger sei zum Beispiel wegen seines Engagements für die Kurden ein Verfassungsfeind.

Verfassungsschutz muss keine Auskunft zu Überwachungen geben

Schamberger sagt, der Verfassungsschutz habe ihn bei Tätigkeiten beobachtet, die in einer Demokratie eigentlich gang und gäbe seien: "Der Verfassungsschutz hat eine so genannte Erkenntnismitteilung an die Uni übermittelt, in der ich zum Beispiel fotografiert worden war, wie ich auf legalen friedlichen Demonstrationen teilnehme, wie ich auf Podiumsdiskussionen zum Frieden in Syrien spreche und die Moderation mache."

Ob seine Wohnung oder sein Telefon überwacht wurde, weiß Schamberger nicht. "Man kann es nie genau sagen, weil der Verfassungsschutz nicht verpflichtet ist, den Betroffenen das mitzuteilen. Aber es ist trotzdem ein gesellschaftliches Stigma, weil mein Umfeld, mein Freundeskreis, weiß, dass ich vom Verfassungsschutz überwacht werde." Seine Freunde hätten zum Beispiel Angst gehabt, mit ihm Kontakt aufzunehmen und dadurch selbst ins Visier des Geheimdienstes zu geraten.

Klage gegen das bayerische Gesetz in Karlsruhe

Das bayerische Gesetz für den Verfassungsschutz, das seit 2016 gilt, gehe zu weit, sagt der Mann, der sich zusammen mit zwei anderen Klägern an das Bundesverfassungsgericht gewandt hat.

Dieses bayerische Verfassungsschutzgesetz hatte die CSU-Mehrheit grundlegend geändert. Es erlaubt mehr als in anderen Bundesländern, nämlich tiefe Eingriffe in die Grundrechte der Überwachten: den Wohnraum abhören per großem Lauschangriff, bis in den eigentlich geschützten privaten Kernbereich hinein, Computer durchsuchen mit Staatstrojanern, Handys orten, längere Zeit observieren, auch mit V-Leuten.

Die Kläger kritisieren , dass es zu wenige Schranken für den Verfassungsschutz gebe, dass er sogar Menschen in ihren Schlafzimmern abhören und filmen dürfe. Und auch, dass keine unabhängige Stelle die verdeckten Überwachungsmaßnahmen vorab kontrolliere.

Innenminister Joachim Herrmann verteidigt das Gesetz

Der bayerische Staatsminister Joachim Herrmann verteidigt das Gesetz: "Wir haben gerade angesichts des Falls Amri und zuvor schon in der nachträglichen Beurteilung des ganzen NSU-Komplexes immer wieder festgestellt: Es hat zu wenig gegenseitige Informationen der Sicherheitsbehörden gegeben."

Bei der mündlichen Verhandlung machte Gerichtspräsident Stephan Harbarth gleich zu Beginn klar, dass es um ganz grundsätzliche und schwierige Fragen geht: "Bewegen sie sich doch im Spannungsfeld zweier zentraler Ideen des Grundgesetzes, der wehrhaften Demokratie und des Schutzes individueller Freiheitsrechte."

Urteil als Richtschnur für alle Bundesländer wichtig

Wenn die Verfassungsrichterinnen und -richter heute Vormittag ihr Urteil verkünden, wird möglicherweise klarer werden, welche Maßnahmen Geheimdiensten erlaubt sind. Und was auch sehr wichtig für die Verfassungsschutzbehörden in anderen Bundesländern ist: Nach diesem Pilotverfahren wissen alle, wie sie in Zukunft vorgehen dürfen.