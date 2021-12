Urteil erwartet: Waren tödliche Schüsse Mord oder Totschlag?

Die Tat hatte viele schockiert: Vor einem Jahr soll am hellichten Tag ein 67-Jähriger in einem Wohngebiet in Nürnberg-Gebersdorf erst seine Frau, dann einen gemeinsamen Bekannten erschossen haben. Heute soll das Urteil gesprochen werden.