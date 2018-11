Urteil erwartet: Vater soll Tochter jahrelang missbraucht haben

Der Mann aus dem Raum Augsburg soll laut Anklage über sechs Jahre hinweg seine eigene Tochter missbraucht haben. Heute wird die Jugendkammer des Augsburger Landgerichts voraussichtlich das Urteil gegen ihn fällen.

Über 100 Übergriffe werden aufgeführt

Laut Anklage hat sich der Mann zum ersten Mal an seiner Tochter vergriffen, als das Mädchen etwa sechs Jahre alt war. Die Übergriffe fanden demnach in der elterlichen Wohnung statt, aber auch am Badesee oder in einer Kleingartenparzelle der Familie. Die Anklage führt über 100 Einzelfälle auf.

Tochter vertraute sich der Mutter an

Der Vater soll das Mädchen außerdem in einschlägigen Posen fotografiert haben. Um das Mädchen gefügig zu machen, soll er auch gedroht haben, weitere Männer hinzuzuholen. Das Kind wagte erst im April dieses Jahres, sich seiner Mutter anzuvertrauen.

Vater gesteht Missbrauch im Prozess

Die Polizei nahm den Mann dann noch am selben Tag fest. Er gestand die Vorwürfe vor Gericht in vollem Umfang. Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch, Körperverletzung, Nötigung und Herstellung von kinderpornografischen Schriften. Die Staatsanwaltschaft hat für den Mann eine Haftstrafe von neun Jahren und zehn Monaten gefordert, die Verteidigung will acht Jahre Haft erreichen.