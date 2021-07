14.07.2021, 18:55 Uhr

Urteil erwartet: Revisionsprozess um Mord an Rentner in Lindau

Wegen Mord an einem Rentner in Lindau hat das Landgericht Kempten den 37-Jährigen 2018 verurteilt. Lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung. Doch der BGH hob das Urteil teils auf. Am Donnerstag könnte in dem Revisionsprozess das Urteil fallen.