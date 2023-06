Urteil erwartet: Mehr Geld für Gefangenenarbeit?

Es kann durchaus langweilig werden im Gefängnis. Deswegen ist Arbeit eine willkommene Abwechslung für die Gefangenen. Ob in der Küche, der Wäscherei, der Werkstatt oder Auftragsarbeiten von externen Firmen: Viele Strafgefangene wollen arbeiten. Das Problem ist aber die Vergütung. Sie bekommen zwischen ein und zwei Euro die Stunde. Rein rechtlich haben arbeitende Gefangene keinen Anspruch auf den Mindestlohn von 12 Euro. Denn sie gelten nicht als Arbeitnehmer.

Arbeitspflicht hinter Gittern

Zwei Gefangene, einer aus der JVA Straubing und einer aus der JVA in Nordrhein-Westfalen, hatten 2016 vor dem Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht. Jetzt soll das Urteil fallen. Der Häftling aus Bayern verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe und hatte schon einmal vor zehn Jahren gegen die Gefangenenvergütung geklagt – erfolglos.

In Bayern hat im vergangenen Jahr gut die Hälfte (54,6 Prozent) der Gefangenen laut Justizministerium täglich gearbeitet. Häftlinge, die über 65 Jahre alt oder nicht arbeitsfähig sind, müssen nicht arbeiten. Die Vergütung der Gefangenen erfolgt dabei unmittelbar aus Steuergeldern. In diesem Jahr liegen die Tagessätze für das Arbeitsentgelt von Strafgefangenen zwischen 11,00 und 18,33 Euro. In einem Monat mit durchschnittlich 21 Arbeitstagen kann die Höhe des Arbeitsentgelts von Strafgefangenen damit bis zu 384,93 Euro betragen. Außerdem haben Gefangene die Option, mit der Arbeit freie Tage anzusparen, die auf den Zeitpunkt der Haftentlassung angerechnet werden können.

Gefangene haben Ausgaben hinter Gittern. So müssen sie für bestimmte Produkte und Dienstleistungen zahlen wie Hygieneartikel, Kaffee, Tabak, Strom- und Telefonkosten. Zudem sind sie meist verschuldet, da sie die Kosten für ihre Verurteilung tragen müssen. Von der Gefangenenvergütung sollen sie das "Überbrückungsgeld" ansparen, das sie nach Haftentlassung erhalten.

Gefangenenarbeit soll auf Leben in Freiheit vorbereiten

Das Arbeiten im Gefängnis ist Teil der Resozialisierung. Damit rechtfertigte man die extrem niedrigen Löhne, kritisiert Juristin Christine Graebsch. Sie vertritt den bayerischen Häftling vor dem Bundesverfassungsgericht. Den Gefangenen werde vielmehr vermittelt: Legales Arbeiten lohne sich nicht. Viele Häftlinge hätten schon resigniert, beobachtet die Juristin mit dem Schwerpunkt Rechtsberatung für Gefangene. "Ich erwarte klare Vorgaben an die Gesetzgebung, die dazu führen, dass die Gefangenen unterm Strich tatsächlich mehr verdienen und dass ihre Arbeit anerkannt wird."

Bayerisches Justizministerium: Häftlinge arbeiten nicht wirtschaftlich

Das für die JVAs zuständige bayerische Justizministerium hält dagegen: Die durchschnittliche Produktivität der Gefangenenarbeit liege erheblich unter vergleichbaren Tätigkeiten in der freien Wirtschaft, heißt es auf BR24-Anfrage. Durchschnittlich verfüge mehr als ein Drittel der Gefangenen in Bayern über keine abgeschlossene Schulausbildung, etwa 56 Prozent über keine abgeschlossene Berufsausbildung und über 64 Prozent seien vor ihrer Inhaftierung nicht berufstätig gewesen. Angesichts eines Ausländeranteils von durchschnittlich 45 Prozent erschwerten auch Sprachbarrieren die Zusammenarbeit.

Rund 9.500 Gefangene sitzen in Bayern in Haft

Außerdem verweist das bayerische Justizministerium auf die hohen Haftkosten für Verpflegung, Kleidung, Unterbringung. So habe im Jahr 2022 die Versorgung eines Häftlings pro Tag rund 174 Euro gekostet.

In Bayern gibt es über 36 Justizvollzugsanstalten. Laut Justizministerium befinden sich rund 9.500 Gefangene in den bayerischen Justizvollzugsanstalten (Stand Ende April 2023).

Das Bundesverfassungsgericht hatte schon vor 25 Jahren die Gefangenenvergütung beanstandet. Danach wurde sie leicht erhöht. Sollte nun das Karlsruher Gericht entscheiden, die Höhe der Bezahlung Strafgefangener sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, müsste Bayern tätig werden. Das Justizministerium teilte auf BR24-Anfrage mit, man werde die Entscheidung und etwaige Auswirkungen für den bayerischen Justizvollzug eingehend prüfen.