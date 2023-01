Urteil erwartet: Kokain im Wert von 30 Millionen Euro gedealt

Weil er mit mehr als 740 Kilogramm Kokain gedealt haben soll, steht derzeit ein 30-jähriger Mann in Coburg vor dem Landgericht. Am Montag könnte das Urteil gegen ihn gesprochen werden. Weitere drei Mitangeklagte waren bereits zu jeweils fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Der Kopf der Bande, ein 30-jähriger Geschäftsmann aus dem Raum Coburg, soll einen Seecontainer mit mehr als 740 Kilogramm Kokain mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro in Empfang genommen haben. Der Container kam nach Ermittlungen der Polizei aus Südamerika und sollte im Güterverkehrszentrum Bremen entladen werden.

Mehr als 740 Kilo Kokain sichergestellt

Die Beamten der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben in Oberfranken hatten die Verdächtigen längere Zeit observiert, unter anderem auch verschlüsselte Chats auf Mobiltelefonen, so genannte "Encro-Chats" und Gespräche ausgewertet. Mehr als 740 Kilogramm Kokain konnten bei dem Zugriff im Februar 2022 sichergestellt werden, vier Männer wurden in Coburg, Hamburg und Hannover festgenommen. Die Ermittler konnten rund eine dreiviertel Million Euro Vermögen sicherstellen. Auch Immobilien, Konten und Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Geständnisse verkürzen Coburger Drogenprozess

Ursprünglich sollte bis in den März hinein verhandelt werden. Durch umfangreiche Geständnisse der Angeklagten konnte der Prozess verkürzt werden. Die Verhandlungen vor dem Coburger Landgericht wurden durch ein großes Polizeiaufgebot begleitet. Bayernweit gilt der Fall nach Angaben des Landeskriminalamts als einer der größten Drogenaufgriffe der vergangenen Jahre.