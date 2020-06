Urteil erwartet im Prozess wegen Untreue in Würzburg

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 58-jährigen Abteilungsleiter vor, private Ausgaben über die Landkreiskasse abgerechnet zu haben. Mal seien es Blumen für die Freundin oder für eine verstorbene Klassenkameradin gewesen, mal Frankenwein für Referenten oder Schoko-Nikoläuse für die Kollegen, räumte der Angeklagte bei seiner Vernehmung ein. Keine hohen Beträge, insgesamt geht es um 2025 Euro. Als die Taten im Juli 2018 ans Licht kamen, wurde er suspendiert.

Teilgeständnis des Angeklagten

In elf Fällen räumte der Angeklagte ein, dass er Anschaffungen für private Zwecke dienstlich abgerechnet habe. "Das war für mich innerlich eine Genugtuung", sagte er dem Gericht. Er wollte damit Nachteile aus Bereitschaftsdiensten ausgleichen, für die er nicht entschädigt wurde. In anderen Fällen, wie bei Geschenken für Referenten oder Kino-Gutscheinen, sei er von einem dienstlichen Anlass ausgegangen. Im Publikum des Verhandlungssaals waren fast alle Stühle besetzt: Mitarbeiter und Kollegen des Beamten waren gekommen, um den Prozess zu verfolgen.

Öffentliche Aufmerksamkeit für den Fall

Während der Angeklagte in einem einstündigen Vortrag die Gründe für seine Taten vor dem Gericht darlegte, sah man im Publikum hier und da Kopfschütteln. In der Pause tauschten sie sich aus: "Das ist unerträglich, was der da erzählt - das stimmt teilweise einfach so nicht. Der beschönigt die Dinge", sagte eine Mitarbeiterin, die mit dem Angeklagten zusammengearbeitet hatte, aufgebracht. Als Zeuge war der ehemalige Landrat Eberhard Nuß geladen, der einige Aussagen des Angeklagten bestätigte, bei den meisten Angelegenheiten allerdings keine Aussage treffen konnte.

Urteilsverkündung wohl noch am Donnerstag

Nuß war im Juli 2018 in Zusammenhang mit dem angeklagten Abteilungsleiter in die Diskussion gekommen: Gegen den Abteilungsleiter waren Mobbingvorwürfe erhoben worden, die Mitarbeiter in einem Brief an Nuß offenlegten. Der soll damals die Vorwürfe allerdings dementiert haben. Im Prozess geht es jedoch lediglich um die 31 Fälle der Untreue. In welchen die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anklage recht behält, will das Gericht beim heutigen Verhandlungstag klären und auch das Urteil verkünden.

