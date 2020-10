Urteil erwartet für inhaftierten deutschen Ingenieur in Kamerun

Der Fall des in Kamerun inhaftierten Ingenieurs Wilfried Siewe hat in der Vergangenheit immer wieder hohe Wellen geschlagen. Seit über einem Jahr sitzt der Erlanger dort wohl unter äußerst schlechten Bedingungen im Gefängnis.

Als politischer Aktivist eingestuft und verhaftet

Der 43-jährige Siemens-Ingenieur war während eines Familienurlaubs in der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé verhaftet worden, weil er Gebäude fotografiert hatte. Die Polizei in Kamerun stufte den Deutschen mit kamerunischen Wurzeln als politischen Aktivisten ein. Später wurde er wegen angeblicher Teilnahme an einem Gefängnisaufstand zu drei Jahren Haft verurteilt.

Familie in Erlangen ohne persönlichen Kontakt – Unterstützerkreis fordert Freilassung

Sämtliche diplomatische Bemühungen ihn aus dem Gefängnis zu holen, blieben bisher erfolglos. Seine Frau, die mit den beiden Kindern in Erlangen wohnt, kann nur über einen Rechtsanwalt und die Familie ihres Mannes, die in Kamerun lebt, Kontakt zu ihrem Mann halten. Sie hat in Erlangen einen Unterstützerkreis gegründet und eine Petition gestartet, um auf den Fall aufmerksam zu machen.

Ob Wilfried Siewe nach der erwarteten Urteilsverkündung freikommen wird und zurück zu seiner Familie nach Erlangen kann, oder noch in Haft bleiben muss, sei aber völlig unklar, so der Unterstützerkreis.