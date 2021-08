Urteil erwartet: Beleidigung wegen Granitabbau im KZ-Steinbruch

In dem Beleidigungsprozess um den Granitabbau im KZ-Steinbruch von Flossenbürg wird jetzt ein Urteil erwartet. Wie ein Sprecher am Landgericht Weiden dem BR bestätigte, ist für heute ein Verkündungstermin in dem Zivilverfahren anberaumt, nachdem sich die beiden Streitparteien am letzten Prozesstag nicht einigen konnten.

Beleidigung oder freie Meinungsäußerung?

Darum geht es: Der örtliche Aktivist Stefan Krapf hat Wolfgang Baumann, dessen Firma den Granitabbau betreibt, als "bösen Geist" bezeichnet, "der die Herrschaft über den Todesort von tausenden KZ-Häftlingen hat". Herbert Schwarzfischer, der Anwalt von Wolfgang Baumann, sieht darin eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte seines Mandanten. Er wertet die Äußerung als Beleidigung und Verleumdung.

Wolfgang Baumann selbst verwies darauf, dass die Äußerungen von Krapf in alle Welt gehen, der E-Mail-Verteiler von Stefan Krapf reiche bis zur Gedenkstätte Yad Vashem in Israel.

Aktivist gegen Granitabbau

Krapf kritisiert den Granitabbau seit Jahren scharf. Der Richter sprach beim vorigen Prozesstag von "heftigen polemischen Äußerungen" des Beklagten, die gefallen sind. Er betonte aber auch, dass das Bundesverfassungsgericht das Recht auf freie Meinungsäußerung sehr weit fasst.

Stefan Krapf lehnte einen Vergleichsvorschlag des Richters ab, 3.000 zu bezahlen, weil er ein Urteil wolle. Heute nun soll dieses verkündet werden.