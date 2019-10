Urteil: Diesel-Autos ohne Software-Update dürfen nicht fahren

Wer es ablehnt, dass sein Diesel-Wagen durch ein Software-Update auf den neuesten Stand gebracht wird, muss akzeptieren, dass sein Auto zwangsweise stillgelegt werden kann. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat jetzt zwei Berufungsklagen gegen die Stadt München zurückgewiesen. Eine ausführliche Urteilsbegründung gibt es erst in einigen Wochen.

Beseitigung der unzulässigen Abschalteinrichtung

Zum Hintergrund: Der VW-Konzern hatte rund 2,4 Millionen Autos zurückgerufen, weil das Kraftfahrtbundesamt die Software zur Motorensteuerung als unzulässige Abschalteinrichtung eingestuft hatte und deshalb eine Softwareanpassung durchgeführt werden sollte.

Münchner nennen zwei Gründe gegen das Update

Ein Teil der Autobesitzer weigerte sich und klagte gegen den darauf folgenden Entzug der Kfz-Zulassung - so auch die beiden Autobesitzer im aktuellen Münchner Fall. Sie erklärten, dass das Update ihren Autos schaden und ihre Beweislage in Schadensersatzverfahren gegen VW verschlechtern könnte. Am Verwaltungsgericht scheiterten sie mit dieser Argumentation bereits und der VGH hat diese Entscheidungen nun bestätigt.

Eine Revision wurde nicht zugelassen. Die Kläger können aber innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils Nichtzulassungsbeschwerde einlegen, über die dann das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden hätte.