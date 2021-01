Urteil: Corona-Demo in München auch nach Ausgangssperre möglich

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat dem Eilantrag des Veranstalters einer Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen, am heutigen Sonntagabend in München teilweise stattgegeben. So dürfe die Versammlung mit 300 Teilnehmern an einem festen Ort auch über die Ausgangssperre hinaus stattfinden. Das teilte das Gericht am Nachmittag in einer Presseaussendung mit.

Eilantrag bei Verwaltungsgericht war zunächst erfolglos

Der Antragsteller hatte zunächst eine Versammlung mit 500 Teilnehmern in Form eines Umzugs geplant, der ausgehend vom Odeonsplatz in eine stationäre Kundgebung vor dem Gebäude des BayVGH münden und von 18.00 bis 22.15 Uhr dauern sollte.

Das Kreisverwaltungsreferat hatte unter anderem den Umzug untersagt, die Teilnehmerzahl auf maximal 200 Personen reduziert und das Versammlungsende im Hinblick auf die geltende Ausgangssperre auf 20.00 Uhr vorverlegt. Ein Eilantrag des Antragstellers beim Verwaltungsgericht München blieb erfolglos, weshalb dieser vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zog.

Begrenzte Teilnehmerzahl und keine Vorverlegung von Versammlungsende

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschied nun, die Versammlung auf 300 Teilnehmer zu begrenzen. Diese Versammlungsgröße war auch am 24. Januar genehmigt worden und ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Deshalb sei es nicht nachvollziehbar, warum die Versammlung am heutigen Sonntag nur mit maximal 200 Teilnehmern infektionsschutzrechtlich vertretbar sein solle.

Rechtswidrig sei voraussichtlich auch die Vorverlegung des Versammlungsendes vor die Ausgangssperre, so das Gericht weiter. Der Versammlungsfreiheit komme nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht eine überragende Bedeutung zu.

Umzug durch die Stadt ist nicht erlaubt

Solange jede Art von beruflicher Tätigkeit oder die Versorgung von Tieren eine Ausnahme von der Ausgangssperre begründe, sei nicht ersichtlich, warum die Teilnahme an einer von den Behörden als infektionsschutzrechtlich vertretbar eingestuften Versammlung kein ähnlich triftiger Grund für das Verlassen der Wohnung im Sinne von § 3 Nr. 7 der 11. Bayerischen Infektionschutzmaßnahmenverordnung sein solle.

Allerdings lehnte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof einen Umzug ab. Dieser sei infektionsschutzrechtlich nicht zu vertreten. Die Versammlung müsste stationär stattfinden.