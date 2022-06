Urteil: Bundesstraßen bei Kronach können ausgebaut werden

Der Bayerische Verwaltungsgerichthof hat am Dienstag eine Klage des Bund Naturschutz (BN) abgewiesen und dem Ausbau der B173 und B303 im Kreis Kronach zugestimmt. Der Senat habe die Klage des BN abgewiesen und auch keine Revision zugelassen, sagte ein Gerichtssprecher dem BR.

Gericht macht Weg frei für Straßenbau im Kreis Kronach

Das Gericht hat damit den Weg für die umstrittene Lerchenhoftrasse (B303) und den vierspurigen Aus- und Neubau der B173 bei Küps-Johannisthal freigemacht. Der Senat betonte, dass der Umweltschutz zwar ein gewichtiger Belang sei, allerdings den Straßenbau nicht absolut verbiete. Der Bund Naturschutz kämpft seit Jahrzehnten gegen das Projekt, das in seinen Augen Landschaft verbraucht und klimaschädlich ist.

Bund Naturschutz "maßlos enttäuscht"

"Es ist überhaupt nicht klar, wie die Emissionen im Verkehr gesenkt werden sollen, wenn immer weiter Straßen gebaut werden", so Elisabeth Hoffmann, Vorstandsmitglied der BN-Kreisgruppe Kronach. Sie sei "maßlos enttäuscht", heißt es in einer Pressemitteilung nach der Entscheidungsverkündung. Nach eigenen Angaben kämpft der Bund Naturschutz seit den 1980er Jahren zusammen mit der örtlichen Bürgerinitiative aus Johannisthal gegen den Neubau der sogenannten "Lerchenhoftrasse" und gegen den autobahnähnlichen Neubau der B 173 von Kronach nach Lichtenfels.

Kronach besser an A73 angebunden

Die Regierung von Oberfranken hingegen begrüßt in einer ersten Stellungnahme die Entscheidung des Gerichts: "Damit ist ein weiterer großer Schritt Richtung Baurecht geschafft", so eine Sprecherin. Die geplante Verlegung der B 303 bei Johannisthal sei ein wichtiger Baustein für eine leistungsfähige, verkehrssichere und zukunftsträchtige Anbindung des Wirtschaftsraumes Kronach an die A 73 und damit an die Städte Nürnberg, Bamberg, Coburg und Erfurt.