Urteil: Bewährung für Miesbacher Ex-Landrat und Sparkassenchef

Im neuen Prozess um teure Geschenke auf Kosten der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee hat das Landgericht München erneut Bewährungsstrafen wegen Untreue verhängt. Der ehemalige Vorstandschef Georg Bromme bekam allerdings mit einem Jahr und acht Monaten eine um zwei Monate höhere Strafe als im ersten Prozess. Der Ex-CSU-Landrat und frühere Aufsichtsratschef Jakob Kreidl erhielt erneut elf Monate.

Das Strafmaß liegt in der Nähe der erstinstanzlichen Verurteilung. Nach der von den Angeklagten angestrengten Revision vor dem Bundesgerichtshof war die Miesbacher Sparkassenaffäre in München in Teilen neu verhandelt worden.

Teure Ausflüge und Partys für lokale Prominenz

Es war jahrzehntelange Praxis im Landkreis Miesbach, dass die Sparkasse teure Ausflüge, Geschenke und Partys für die lokale Prominenz bezahlte. Es bestand somit über Jahrzehnte eine Art negative "Tradition" - ein Faktor, der sich letztendlich sogar strafmildernd für die beiden Angeklagten auswirkte, die im Berufungsverfahren vor dem Münchner Landgericht zuletzt sogar mit einer höheren Strafe als in erster Instanz rechnen mussten.

Bewährung: Elf Monate für Kreidl, 20 für Bromme

Für den ehemaligen Miesbacher Landrat Jakob Kreidl blieb es bei der elfmonatigen Freiheitsstrafe aus der ersten Instanz, zumal alles bereits lange her ist, die psychische Belastung hoch war und die Amtsgehälter bereits gekürzt wurden, so die Urteilsbegründung. Ex-Sparkassenchef Georg Bromme ging mit zwei Monaten mehr und jetzt 20 Monaten Freiheitsstrafe aus der Berufung, bleibt damit aber noch in der Bewährungsfrist.

Gericht: Geschenkepraxis entspracht nicht wirtschaftlichem Handeln

Die beiden Angeklagten wirkten sichtlich erleichtert. Immerhin hatte die Staatsanwaltschaft im neuen Prozess für Bromme zweieinhalb Jahre Haft verlangt, genau wie im ersten Prozess. Damit wäre er hinter Gitter gekommen. Kreidl sollte nach dem Willen der Anklage zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt werden.

Das Gericht stellte klar, dass die Geschenkepraxis der Miesbacher Sparkasse nicht der Verpflichtung des wirtschaftlichen Handelns entsprach.