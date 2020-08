Urteil: Bayerische Grenzpolizei in Teilen verfassungswidrig

Klage der Grünen teilweise stattgegeben

Geklagt hatten die Grünen im Bayerischen Landtag. Sie kritisieren die Grenzpolizei bereits seit ihrer Einführung und verweisen auf die alleinige Kompetenz des Bundes für den Grenzschutz in Deutschland.

FDP: Urteil nächste Klatsche für die Staatsregierung

Der bayerische Chef der FDP, Daniel Föst, sprach von einer juristischen Schlappe und einer Klatsche für die Staatsregierung. Es sei gut, dass der Verfassungsgerichtshof dem "Rechtsstaats-Limbo der CSU" ein Ende bereitet habe. Dass Ministerpräsident Söder die bayerische Grenzpolizei als eine seiner ersten Amtshandlungen durchgedrückt habe, zeuge nicht von Weitsicht, sagte Föst. Gerade im ländlichen Raum gebe es viele unbesetzte Planstellen bei der Polizei. Dort hätte man die Beamten nach seiner Ansicht sinnvoller einsetzen können.

Herrmann: Grenzpolizei ein großer Erfolg

Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist die bayerische Grenzpolizei ein großer Erfolg. Tausende Straftaten habe die Grenzpolizei allein im vergangenen Jahr aufgeklärt, so Herrmann: Von Drogendelikten über Waffenschmuggel bis hin zu Ausweisfälschungen. Meist agiere die Grenzpolizei im Rahmen einer Schleierfahndung und diese sei verfassungskonform, erklärt Innenminister Herrmann.

Misserfolg für Staatsregierung

CSU-Chef Markus Söder hatte die 1998 aufgelöste Grenzpolizei nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten ins Leben zurückgerufen. Sie war eines von vielen Prestigeprojekten, mit denen Söder der kriselnde CSU nach der Grenzöffnung 2015 stärken wollte.

Bayern geht mit der Grenzpolizei einen umstrittenen Sonderweg. Sie war bereits 1948 eingeführt und unter anderem für die Kontrollen an Grenzübergängen und Flughäfen in Bayern eingesetzt worden. 50 Jahre später, nach dem Wegfall der Grenzkontrollen zur damaligen DDR, der Aufhebung der Kontrollen an der Grenze zu Österreich und der Aufweichung der Grenzsituation nach Tschechien wurde sie aufgelöst.

Zum 1. August 2018 wurde sie dann im Zuge der Diskussion um Zuwanderung von Flüchtlingen etwa über die Balkanroute als Teil der Landespolizei wieder eingeführt und umfasste zunächst rund 500 Beamte. Bis 2023 plant das Innenministerium mit 1000. Ihre bisherige Zusammenarbeit mit der Bundespolizei regelt eine Rechtsverordnung.