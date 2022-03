Urteil: Bank muss nach Sturz über Fußmatte nicht zahlen

Eine ältere Dame hat gegen ein Geldinstitut geklagt, da sie nach dem Geldabholen am Automaten über eine Schmutzfangmatte gestolpert und schwer gestürzt war. Das teilte das Landgericht Coburg mit. Die Frau zog sich Verletzungen zu und forderte eine fünfstellige Summe an Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Frau stürzt in Bank über Schmutzfangmatte

Sie hatte vorgetragen, dass sie mit dem Fuß an der Matte hängengeblieben war, weil diese verrutscht gewesen sei und Wellen geschlagen habe. Dem Geldinstitut sei das Problem mit verrutschten Fußmatten bekannt gewesen, so die Klägerin. Die Matten würden dort immer wieder zu Stürzen führen.

Bank: Sturz wegen schlechter Gangart

Von Seiten der Bank hieß es, dass die Matten für den gewerblichen Bereich zugelassen seien und wöchentlich gewechselt würden. Es seien schwere Matten mit Gummirand und gummierter Unterseite, die flach und rutschfest am Boden lägen. Auch würden die Mitarbeiter die Matten ständig im Auge behalten und wenn nötig sofort wieder richten. Der Sturz sei deshalb allgemeines Lebensrisiko und auch auf die schlechte Gangart der Klägerin zurückzuführen.

Das Landgericht Coburg wies die Klage schließlich ab. Nach Auffassung des Gerichts wusste die Dame von den Matten und hätte die Gefahr selbst erkennen können. "In solchen Situationen kann gerade auch von älteren Menschen mit unsicherem Gang eine erhöhte Aufmerksamkeit verlangt werden", so das Gericht in seinem Urteil.

Vorwurf: Fußmatten schlagen immer wieder Wellen

Dass die Fußmatten, wie von der Klägerin angegeben, immer wieder Wellen schlugen und zu Stürzen in der Filiale führten, konnte nicht nachgewiesen werden. Somit sei die Bank auch nicht zu regelmäßigen Kontrollgängen an den Matten verpflichtet, stellte das Gericht fest.