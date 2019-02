Ursachenforschung in der Münchner Prinzregentenstraße

Wie das Münchner Baureferat meldet, ist die Fahrbahndecke der Prinzregentenstraße auf Höhe des Bayerischen Nationalmuseums auf einer Länge von fünf Metern um etwa acht Zentimeter abgesunken. Bei der Untersuchung habe sich gezeigt, dass die Fahrbahn an dieser Stelle teilweise unterhöhlt ist. Zum Umfang der Unterhöhlung konnte das Referat keine Angabe machen.

Bei Kontrolle der Versorgungsleitungen keine Schäden festgestellt

Bereits gestern seien die unter der Straße verlaufenden Wasser- Gas- und Fernwärmeleitungen sowie ein Abwasserkanal überprüft worden. Dabei konnten die Prüfer keine Schäden feststellen. Da die Brücken über den Stadtmühlbach und den Stadtsägmühlbach weiter westlich verlaufen, könne auch hier ein Zusammenhang ausgeschlossen werden, heißt es beim Baureferat.

Fahrspuren stadtaus- und stadteinwärts gesperrt

Am frühen Morgen hat eine Firma den Straßenbelag für weitere Untersuchungen geöffnet. Heute untersuchte ein Gutachter die Situation genauer. Deshalb wurden zunächst zwei Fahrspuren stadtauswärts und eine Spur stadteinwärts gesperrt. Am Donnerstag wird ein weiterer Experte die Fahrbahn untersuchen. Deshalb bleibt am Donnerstag noch eine Fahrspur stadtauswärts gesperrt. Stadteinwärts wurde die Sperrung aber aufgehoben. Für Donnerstag sind auch Reparaturarbeiten vorgesehen. Am Freitag aber sollen alle Fahrspuren wieder freigegeben werden, teilte die Polizei dem BR auf Anfrage mit.