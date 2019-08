Ursache nach verheerendem Großbrand in Thyrnau weiter unklar

Drei Gebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in Wingersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Thyrnau (Lkr. Passau), sind nach dem Großbrand am Samstag vollkommen zerstört. 30 Rinder mussten ihr Leben lassen. Warum und wie so ein großes Feuer ausbrechen konnte, ist nach wie vor unklar.

Hubschrauber suchte nach weggelaufenen Rindern

Die Bilanz des Feuers: Vier Feuerwehrmänner verletzt, mindestens 30 Rinder tot und der Schaden geht in die Millionen. Das hat die Polizei Niederbayern mitgeteilt. 140 Rinder waren in den brennenden Stallungen untergebracht. Die meisten Tiere konnten gerettet werden oder sind vor den Flammen geflohen. Nach ihnen wurde am Samstagnachmittag mit einem Polizeihubschrauber gesucht.

Rauchsäule war weithin sichtbar

Wie die Polizei berichtet, waren den Einsatzkräften bereits beim Eintreffen auf dem Anwesen in Wingersdorf hohe Flammen entgegen geschlagen. Die Löscharbeiten dauerten mehr als zwei Stunden. Die schwarze Rauchsäule war aus vielen Kilometern Entfernung noch zu sehen. Warum das Feuer ausgebrochen war und derart um sich greifen konnte, muss jetzt die Kripo Passau ermitteln.