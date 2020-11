Ursache nach Millionenbrand unklar - Brandermittler vor Ort

Bei dem Großbrand in der Nacht auf vergangenen Mittwoch im Amberger Ortsteil Ammersricht ist ein Sachschaden von rund drei Millionen Euro entstanden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist die Brandursache immer noch unklar.

Spürhund und Brandermittler im Einsatz

Am Freitag hatten demnach Brandermittler den Brandort besichtigt. Dabei sei auch ein speziell ausgebildeter Brandspürhund eingesetzt worden. Die Kripo Amberg ermittelt in alle Richtungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Derzeit könne weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden.

Kripo hofft auf Zeugen

Die Kripo hofft auch auf Zeugenhinweise. Wem am 24.11.2020 gegen 01:00 Uhr oder auch in den Vortagen im Bereich der Austraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, möge sich bitte melden.

Das Feuer war in einem Zimmereibetrieb ausgebrochen. Mehrere angrenzende Gebäude wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen.