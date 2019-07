Ursache für Großbrand in Landshut: Defekt im Wäscheraum

Die Ursache für den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Landshut war ein technischer Defekt im Wäsche- und Trockenraum unter dem Dach. Das haben die Ermittler der Kripo Landshut herausgefunden. Das Feuer war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen.

Dachgeschoßwohnung nicht mehr bewohnbar

Hinweise auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Dachgeschosswohnung ist nicht mehr bewohnbar. Sie wurde bei dem Brand völlig zerstört, heißt es. Ob die restlichen acht Wohnungen noch bewohnbar sind, muss ein Sachverständiger klären. Sie wurden von Ruß und Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen.

Nachtlager für Bewohner eingerichtet

Bei dem Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht war der Dachstuhl des dreistöckigen Wohnhauses in Flammen gestanden. Insgesamt wurden 55 Menschen - auch aus der Nachbarschaft - in Sicherheit gebracht, da die Gefahr bestand, dass Flammen auf andere Häuser übergreifen. Mehrere Personen hatten Rauchgasvergiftungen erlitten. In der Landshuter Messehalle wurde eine Unterkunft für die Nacht eingerichtet. Rund 100 Feuerwehrleute und etwa 50 Helfer von Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei waren im Einsatz.