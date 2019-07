Ursache für Brand in Seniorenheim geklärt

Dieser technische Defekt wurde von einem elektrisch verstellbaren Bett verursacht. Das haben die Ermittler der Kriminalpolizei Fürth herausgefunden. Am Samstagabend (13.07.2019) war in dem Seniorenheim ein Brand ausgebrochen und es musste evakuiert werden. Über 70 Pflegeheimbewohner kamen vorübergehend in der Turnhalle eines benachbarten Gymnasiums unter. Sechs Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ambulant in Kliniken behandelt.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Die endgültige Höhe der Schadenssumme wird von einem Sachverständigen festgelegt. Nach ersten Schätzungen der Ermittler bewegt sich der Schaden im sechsstelligen Bereich.