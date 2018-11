20.11.2018, 10:53 Uhr

Ursache für Brand auf Brauereigelände offenbar geklärt

Die Ursache für einen Brand in der Brauerei Wolfshöhe am vergangenen Wochenende ist offenbar geklärt. Nach Angaben der Polizei haben zwei Mitarbeiter der Brauerei in einem Metallcontainer auf dem Brauereigelände verbotenerweise Müll verbrannt