Man habe den Tunnel nach dem Wasserschaden an der Münchner S-Bahn-Stammstrecke in der vergangenen Woche an mehreren Stellen umfassend untersucht, sagte eine Bahnsprecherin, nun liegt das Ergebnis vor: Der Tunnel sei dicht, das Bauwerk trocken. Man gehe davon aus, dass eine solche Störung an dieser Stelle nicht mehr eintrete.

Hunderttausende Pendler vom S-Bahn-Stopp betroffen

Am Dienstag vor einer Woche war der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof und Hackerbrücke auf einer Länge von 150 Metern überflutet worden. Das Wasser stand bis zu 50 Zentimeter hoch. Der Zugverkehr musste eingestellt werden. Hunderttausende Pendler waren von der Störung betroffen. Rund elfeinhalb Stunden dauerte es, bis die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk das Wasser abgepumpt hatten.