"Urpferdchen trifft Archaeopteryx" in Solnhofen

Trächtige Urpferd-Stute aus dem Ölschiefer

Aus der Grube Messel in Hessen kommen auch die Urpferde, die mit namensgebend für die Jahresausstellung waren. Sogar eine trächtige Stute haben die Wissenschaftler im Ölschiefer in Hessen gefunden. Ein Krokodil liegt in einer Vitrine sowie Fossilien von Fledermäusen oder Schildkröten. Der Archaeopteryx ist noch älter als die Funde aus Hessen. Der Urvogel aus dem Solnhofener Plattenkalk lebte vor 150 Millionen Jahren - in der Jura-Zeit. Damals sah es hier noch ganz anders aus. "Solnhofen war ein Inselparadies. Ein Insel-Archipel mit subtropischer Temperatur", erklärt Martin Röper. Tiere und Pflanzen, die auf den Meeresboden abgesunken sind, wurden in der sauerstofffreien Umgebung konserviert – und damit zu Fossilien. In der Ausstellung in Solnhofen sind Flugsaurier, Ammoniten und Fische zu finden – manche mit UV-Licht ausgeleuchtet.

Ayers Rock, Gran Canyon und Solnhofen

Der eigentliche Höhepunkt des Bürgermeister-Müller-Museums sind die beiden Versteinerungen des Archaeopteryx. Insgesamt 14 Exemplare des Urvogels wurden bereits im Altmühltal gefunden. Die vielen anderen Fossilienfunde sind kaum noch zu zählen. Unter anderem deshalb ist das Gebiet um Solnhofen seit kurzem einer der "100 wissenschaftlich bedeutendsten geologischen Orte der Welt". Genauso wie die Grube Messel in Hessen. Damit stehen sie auf einer Stufe wie Ayers Rock oder Grand Canyon. Ziel sei es nun durch diese Auszeichnung, die Bedeutung des Gebietes auch in die Region zu tragen, sagt Martin Röper.

Riesiger Ammonit im Hobbysteinbruch entdeckt

Viele Besucherinnen und Besucher versuchen vor oder nach dem Besuch im Museum selbst ihr Glück als Hobby-Paläontologen. Unweit liegt ein Steinbruch, in dem jeder Hammer und Meisel in die Hand nehmen kann. Dort könnten auch bedeutende Funde gemacht werden, ist Museumschef Röper überzeugt. Vor einigen Jahren wurden Teile eines Flugsauriers dort entdeckt und vor einigen Tagen ein riesiger Ammonit. "Es gibt mit Sicherheit Bruchstücke. Aber der ist ganz", freut sich Röper. Und er ist sich sicher, dass es im Plattenkalk noch viel mehr zu entdecken gibt.